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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Різниця 25 кілограмів: Ф'юрі знову виявився важчим за Усика напередодні поєдинку

Станіслав Лисак — 20 грудня 2024, 21:26
Різниця 25 кілограмів: Ф'юрі знову виявився важчим за Усика напередодні поєдинку
Пресслужба Riyadh Season

Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

"Циганський король" прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, хоча обидва боксери не знімали одягу.

  • Тайсон Ф'юрі — 127.4 кг.
  • Олександр Усик — 102.5 кг.
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Таким чином, українець виявився трохи важчим на кілька кілограмів ніж він був у першому поєдинку. Тоді вага Усика становила 101,1 кг. Своєю чергою, Ф'юрі відчутно набрав, у порівнянні з першим боєм. Ваги перед боєм з Усиком зафіксували 127,4 кг проти 118,8 кг у травневому двобої.

Зазначимо, що для "циганського короля" це комфортна вага. У бою з Френсісом Нганну рік тому британець важив 126 кг. Олександр Усик зберіг приблизно показники своєї звичної ваги, так у другому поєдинку з Ентоні Джошуа українець важив 100,2 кг.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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