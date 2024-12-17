Усик: Почну думати про Ф'юрі в першому раунді

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, коли почне думати про Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це боксер розповів на заходах Riyadh Season перед боєм.

"Коли остаточно почну думати про Тайсона? У першому раунді.

Коли я заходжу у ринг – бам. Окей, погнали. Я тут, мій друже.

Якщо знову станеться 9-й раунд, чи відпущу його? На все воля Божа", – розповів Усик.