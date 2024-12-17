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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик: Почну думати про Ф'юрі в першому раунді

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 23:45
Усик: Почну думати про Ф'юрі в першому раунді
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, коли почне думати про Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це боксер розповів на заходах Riyadh Season перед боєм.

"Коли остаточно почну думати про Тайсона? У першому раунді.

Коли я заходжу у ринг – бам. Окей, погнали. Я тут, мій друже.

Якщо знову станеться 9-й раунд, чи відпущу його? На все воля Божа", – розповів Усик.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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