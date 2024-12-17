Усик: Почну думати про Ф'юрі в першому раунді
Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, коли почне думати про Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це боксер розповів на заходах Riyadh Season перед боєм.
"Коли остаточно почну думати про Тайсона? У першому раунді.
Коли я заходжу у ринг – бам. Окей, погнали. Я тут, мій друже.
Якщо знову станеться 9-й раунд, чи відпущу його? На все воля Божа", – розповів Усик.
Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.
Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.