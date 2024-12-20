Буткевич: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі, а потім поїде на збір разом із Поліссям

Президент житомирського Полісся впевнений в достроковій перемозі українця і розраховує на Олександра як на гравця свого клубу

Після пресконференції Усика та Тайсона Ф’юрі Чемпіон поспілкувався з президентом житомирського Полісся Геннадієм Буткевичем, який в останні роки завжди присутній на боях Олександра. Тож, перше питання напрошувалося само собою.

– Пане Геннадію, ви вже стали експертом боксу?

– Насправді, я займався боксом, ще коли був школярем. В моєму житті є два види спорту – бокс та футбол. Більше займався футболом, але маю експертизу і там, і там. В юнацькі роки брав участь у змаганнях і з боксу, і з футболу. Насправді займатися боксом починають дуже багато людей. Але велика частина з них кидає бокс за декілька місяців. Тому що це складний вид спорту. Можна боляче отримати по обличчю.

– Хто більше отримає по обличчю в суботу, Усик чи Тайсон Ф’юрі?

– Ми бачимо, що Тайсон Ф’юрі скинув вагу. Впевнений, що з перших раундів він піде в атаку. Команда британця вже чудово усвідомлює, як важко витримати шалений темп Усика протягом всієї дистанції бою. З кожним наступним раундом битися з ними буде все складніше. Тож Тайсону не вигідно доводити справу до пізніх раундів. Він зробить все, щоб вирвати перемогу якнайшвидше. Олександру же потрібно продемонструвати свій клас та спіймати британця на зустрічному курсі.

– І як, на вашу думку, завершиться матч-реванш?

– Усик переможе достроково. В якому раунді? Важко сказати. Давайте ризикну поставити на проміжок між 7-м та 9-м раундами. Але підкреслю, що прогнози в боксі - це те ж саме, що і в футболі - невдячна справа. Зробиш припущення, воно не збудеться, всі почнуть говорить "ото експерт".

Геннадій Буткевич та Олександр Усик ФК Полісся

– В Усика підписано контракт з Поліссям і він навіть має клубну футболку з власним номером. Чи варто очікувати виходу на поле від Олександра в наступному році в офіційному матчі? Адже зробити з ними символічну заміну на 90-й хвилині гри – цікавий з маркетингового погляду крок....

– Ми з ними сьогодні на цю тему спілкувалися. Якщо у нього буде можливість, він поїде з командою в Туреччину на збори. Там будуть товариські матчі – спаринги, як кажуть у боксі. І він спробує теж попрацювати з командою на зборах.

– Підписання контракту з Усиком допомогло зміцнити бренд Полісся?

– Безумовно. А як ви гадаєте?

Максим Розенко, Чемпіон, з Саудівської Аравії

Відповідальний редактор – Денис Шаховець