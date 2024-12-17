Експерт Чемпіона: Усик зробить усе можливе, щоб організувати бій у Києві

Денис Шаховець вважає, що Олександру краще завершити кар'єру якомога раніше, аби піти непереможеним.

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Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів у 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Що нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі й чи варто звикати до того, що українські перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Ми обговорив ці питання із заступником головного редактора Чемпіона Денисом Шаховцем.

– Пане Денисе, Усик може побити досягнення братів Кличків і стати найстаршим серед українських чемпіонів?

– Цілком може, якщо поставить перед собою таку мету. Однак не впевнений, що йому це потрібно. Ба більше, вважаю, що для Усика краще завершити кар'єру якомога раніше, аби піти непереможеним. Дві поразки Володимира Кличка наприкінці кар'єри залишили неприємний післясмак у багатьох фанів. І наразі Усик, який не просто став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях, а ще й жодного разу не програв, є особливим боксером. Живою легендою для багатьох. Цілком можливо, що через 10-20 років за величчю та спадщиною його почнуть порівнювати з головними легендами хевівейту. Навіть одна-єдина поразка може це все підпсувати.

– Вже в грудні на Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачиться сценарій цього поєдинку?

– Впевнений, що буде значно складніше. Впевненість, що Усик вийде переможцем, на жаль, мене не переповнює. Вважаю, що обидва боксери матимуть приблизно однакові шанси. Щось мені підказує, що буде нічия і згодом трилогія. Щодо перебігу поєдинку, то очікую більш "брудного" боксу від Ф'юрі, який спробує за будь-яку ціну взяти реванш і забрати собі титули. Плюс "Циганський король" цього разу підготується ще краще, адже тепер не може недооцінювати українця. Тож для Усика це буде найважчий бій у кар'єрі.

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Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі на українця чекає бій з Дюбуа – знов за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите у цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Насправді для Усика відмова від титулу IBF – ідеальне рішення у ситуації, яка сталася. Причому незважаючи на кут, під яким на неї дивитися. По-перше, рано чи пізно в Олександра б відібрали даний пояс без його бажання, адже він не зміг би найближчим часом провести обов'язковий захист титулу. По-друге, якщо Ф'юрі все ж переможе Усика в реванші, то все одно не стане абсолютним чемпіоном. І таким чином до третього бою, який у разі поразки українця все ж має відбутися, Олександр підходитиме в не менш зірковому статусі й зможе розраховувати на дуже хороший гонорар. Не кажучи вже про те, що другий бій в історичному плані не зможе перевершити перший.

– Судячи з усього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином в перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Усику однозначно вигідно з фінансової точки зору боксувати в Саудівській Аравії, адже наразі він проводить останні поєдинки в кар'єрі й потрібно заробити якомога більше грошей. Особливо під час війни, коли Збройним силам України потрібна допомога. Утім, якщо припустити, що війна закінчиться протягом року, то Олександр зробить усе можливе, аби організувати чемпіонський бій у Києві. І це вже історія не про гроші – там доведеться ще й своїм гонораром ділитися із суперником, який, очевидно, буде не надто зацікавлений у такій події.

Щодо доцільності проведення надзвичайно дорогих боксерських івентів саудитами, то тільки час покаже, наскільки правильно для себе вони чинять. Головне, що боксери мають можливість заробляти шалені гроші й користуються нею. А фани насолоджуються топовими поєдинками, які запам'ятаються на все життя.

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і в той же час, на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в гевівейті? Завдяки братам Кличкам та Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– На жаль, далі в нас прірва. Не хочу нікого ображати, але Владислав Сіренко, Цотне Рогава, Олександр Захожий та Віктор Вихрист навіть у перспективі не є боксерами рівня топ-10. Тож після відходу Усика ми будемо змушені багато ностальгувати за чемпіонськими поєдиками за участі українців. Цілком можливо, що наступний українець, який стане чемпіоном світу в надважкій вазі, ще не народився.

Максим Розенко, Чемпіон