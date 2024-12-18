Під ремікс саундтреку з Титаніка: Усик приплив на відкрите тренування

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) ефектно прибув на відкрите тренування перед боєм проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Він приплив на човні під ремікс саундтреку з фільму "Титанік". Хвилинами раніше на захід прибув і його суперник.

Відео

Онлайн відеотрансляцію відкритого тренування боксерів, організовану DAZN, можна переглянути на сайті Чемпіон. Також слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Сам реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі. Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.