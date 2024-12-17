Усик про своє дозвілля перед боєм з Ф'юрі

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) поділився справами, якими буде займатиме перед боєм-реваншом з британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це українець розповів після церемонії прибуття до Саудівської Аравії, де відбудеться поєдинок.

"Тренування, відпочинок, харчування, спілкування з родиною, з обома моїми синами, Кирило та Михайло, я вас люблю. Також мої обидві доньки, Марія та Єлизавета, красуня моя, я тебе люблю дуже сильно. Перегляд фільмів, достатньо", – поділився українець.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.