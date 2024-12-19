Усик повторив на адресу Ф'юрі свою легендарну фразу

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) прокоментував майбутній реванш з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

"Зараз це тільки розмови, все буде 21 грудня в рингу. Зараз шоу, камери – 21 грудня все буде серйозно", – сказав Усик на початку прессконференції.

Ближче до кінця заходу він звернувся до Ф'юрі фразою, яка вже стала легендарною.

"Не бійся, я тебе самого не залишу (Don't be afraid I will not leave you alone – оригінал). Побачимося у суботу", – заявив Олександр.

Нагадаємо, сам Тайсон пообіцяв, що на цей раз буде серйознішим і завдасть болю Усику.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.