Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями"

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) та його суперник Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) знову зустрілися віч-на-віч.

Після відповідей на запитання під час пресконференції боксери зутрілися у битві поглядів, яка тривала кілька хвилин – вони просто відмовлялися її переривати. Ніхто не хотів першим здатися та відвести погляд.

За підрахунком BBC, ця битва поглядів тривала 11 хвилин та 20 секунд. Президент WBC Маурісіо Сулейман спробував створити більше простору між спортсменами, проте битва продовжилася.

Мовчанка завершилася обміном словами. Sky Sports припускає, що Ф'юрі сказав Усику, що "знищить" його. Усик не залишився без відповіді. Їх хоч і розділили, але обмін поглядами продовжився.

Нагадаємо, що завтра, 20 грудня, відбудеться зважування боксерів, які вийдуть на ринг у суботу, 21 грудня.

Раніше один колишній спаринг партнер Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі розповів, хто на його думку переможе в титульному бою.