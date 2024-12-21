Усик – Ф'юрі: пряма трансляція бою-реваншу – LIVE

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Поєдинок відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія. Початок бою орієнтовно о 01:00 за київським часом.

Транслювати реванш Усик – Ф'юрі в Україні буде медіасервіс MEGOGO.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.