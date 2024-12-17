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Усик – Ф'юрі: відеотрансляція пресконференції напередодні бою

Станіслав Лисак — 17 грудня 2024, 19:05
Усик – Ф'юрі: відеотрансляція пресконференції напередодні бою
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Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

У четвер, 19 грудня, боксери проведуть пресконференцію напередодні бою, що відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Пресконференція має розпочатися о 18:00 за київським часом на YouTube-каналі DAZN. Переглянути цей захід ви можете на сайті Чемпіон.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Перемога рішенням суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик – Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!

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