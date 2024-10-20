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Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США

Олександр Булава — 20 жовтня, 23:43
Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США
x.com/F1

Пілот Фераррі Шарль Леклер впевнено виграв 19 етап Формули-1 – Гран-прі США. Ця перемога стала для монегаска третьою у сезоні.

Другим прийшов партнер Леклера по команді – Карлос Сайнц. Третім став Ландо Норріс з Макларен, проте через штраф у 5 секунд він віддав свою позицію Максу Ферстаппену з Ред Булл.

Початок перегонів ознаменувався боротьбою за першу позицію. Ферстаппен зміг на старті обійти Норріса, який стартував з поул-позиції. Однак їх боротьбою вправно скористався Леклер, який зміг захопити лідерство у першому колі.

Зазначимо, що у другому колі пілот Мерседес Льюїс Гамільтон не впорався з 19-м поворотом та вилетів за межі траси. Британець не зміг виїхати з гравію та завершив перегони.

На 52-му колі Норріс зміг виграти боротьбу у Ферстаппена за третю позицію. Однак перед завершенням гонки британця покарали 5-секундним штрафом та у підсумку він став четвертим.

Результати Гран-прі США

  1. Шарль Леклер (Фераррі)
  2. Сайнс Карлос (Фераррі) +8,562
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +19,412
  4. Ландо Норріс (Макларен) +20,354
  5. Оскар Піастрі (Макларен) +21,921
  6. Джордж Рассел (Мерседес) +56,295
  7. Серхіо Перес (Ред Булл) +59,072
  8. Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1.02,957
  9. Ліам Лоусон (РБ) +1.10,563
  10. Франко Колапінто (Вільямс) +1.11,979
  11. Кевін Магнуссен (Хаас) +1.19,782
  12. П'єр Гаслі (Альпін) +1.30,558
  13. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло
  14. Юкі Цунода (РБ) +1 коло
  15. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
  16. Алекс Албон (Вільямс) +1 коло
  17. Валттері Боттас (Заубер) +1 коло
  18. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
  19. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1 коло

Не фінішував:

Льюїс Гамільтон (Мерседес)

Загальний залік пілотів сезону-2024

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 354 очко
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 297
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 275
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 247
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 215

Нагадаємо, що напередодні Макс Ферстаппен здобув перемогу в спринті, Сайнс став другим, а Норріс фінішував третім.

Формула 1 Шарль Леклер

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