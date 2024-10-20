Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США
Пілот Фераррі Шарль Леклер впевнено виграв 19 етап Формули-1 – Гран-прі США. Ця перемога стала для монегаска третьою у сезоні.
Другим прийшов партнер Леклера по команді – Карлос Сайнц. Третім став Ландо Норріс з Макларен, проте через штраф у 5 секунд він віддав свою позицію Максу Ферстаппену з Ред Булл.
Початок перегонів ознаменувався боротьбою за першу позицію. Ферстаппен зміг на старті обійти Норріса, який стартував з поул-позиції. Однак їх боротьбою вправно скористався Леклер, який зміг захопити лідерство у першому колі.
Зазначимо, що у другому колі пілот Мерседес Льюїс Гамільтон не впорався з 19-м поворотом та вилетів за межі траси. Британець не зміг виїхати з гравію та завершив перегони.
На 52-му колі Норріс зміг виграти боротьбу у Ферстаппена за третю позицію. Однак перед завершенням гонки британця покарали 5-секундним штрафом та у підсумку він став четвертим.
Результати Гран-прі США
- Шарль Леклер (Фераррі)
- Сайнс Карлос (Фераррі) +8,562
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +19,412
- Ландо Норріс (Макларен) +20,354
- Оскар Піастрі (Макларен) +21,921
- Джордж Рассел (Мерседес) +56,295
- Серхіо Перес (Ред Булл) +59,072
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1.02,957
- Ліам Лоусон (РБ) +1.10,563
- Франко Колапінто (Вільямс) +1.11,979
- Кевін Магнуссен (Хаас) +1.19,782
- П'єр Гаслі (Альпін) +1.30,558
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло
- Юкі Цунода (РБ) +1 коло
- Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
- Алекс Албон (Вільямс) +1 коло
- Валттері Боттас (Заубер) +1 коло
- Естебан Окон (Альпін) +1 коло
- Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1 коло
Не фінішував:
Льюїс Гамільтон (Мерседес)
Загальний залік пілотів сезону-2024
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 354 очко
- Ландо Норріс (Макларен) – 297
- Шарль Леклер (Феррарі) – 275
- Оскар Піастрі (Макларен) – 247
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 215
Нагадаємо, що напередодні Макс Ферстаппен здобув перемогу в спринті, Сайнс став другим, а Норріс фінішував третім.