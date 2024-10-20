Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США

Пілот Фераррі Шарль Леклер впевнено виграв 19 етап Формули-1 – Гран-прі США. Ця перемога стала для монегаска третьою у сезоні.

Другим прийшов партнер Леклера по команді – Карлос Сайнц. Третім став Ландо Норріс з Макларен, проте через штраф у 5 секунд він віддав свою позицію Максу Ферстаппену з Ред Булл.

Початок перегонів ознаменувався боротьбою за першу позицію. Ферстаппен зміг на старті обійти Норріса, який стартував з поул-позиції. Однак їх боротьбою вправно скористався Леклер, який зміг захопити лідерство у першому колі.

Зазначимо, що у другому колі пілот Мерседес Льюїс Гамільтон не впорався з 19-м поворотом та вилетів за межі траси. Британець не зміг виїхати з гравію та завершив перегони.

Hamilton spun off Turn 19, exactly where Russell came off in qualifying 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/VyghA3Yyjz — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

На 52-му колі Норріс зміг виграти боротьбу у Ферстаппена за третю позицію. Однак перед завершенням гонки британця покарали 5-секундним штрафом та у підсумку він став четвертим.

Результати Гран-прі США

Шарль Леклер (Фераррі) Сайнс Карлос (Фераррі) +8,562 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +19,412 Ландо Норріс (Макларен) +20,354 Оскар Піастрі (Макларен) +21,921 Джордж Рассел (Мерседес) +56,295 Серхіо Перес (Ред Булл) +59,072 Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1.02,957 Ліам Лоусон (РБ) +1.10,563 Франко Колапінто (Вільямс) +1.11,979 Кевін Магнуссен (Хаас) +1.19,782 П'єр Гаслі (Альпін) +1.30,558 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло Юкі Цунода (РБ) +1 коло Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло Алекс Албон (Вільямс) +1 коло Валттері Боттас (Заубер) +1 коло Естебан Окон (Альпін) +1 коло Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1 коло

Не фінішував:

Льюїс Гамільтон (Мерседес)

Загальний залік пілотів сезону-2024

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 354 очко Ландо Норріс (Макларен) – 297 Шарль Леклер (Феррарі) – 275 Оскар Піастрі (Макларен) – 247 Карлос Сайнс (Феррарі) – 215

Нагадаємо, що напередодні Макс Ферстаппен здобув перемогу в спринті, Сайнс став другим, а Норріс фінішував третім.