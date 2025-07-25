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Історичне золото: Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства

Олександр Булава — 25 липня 2025, 21:23
Історичне золото: Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства
Юрій Ковальчук

23-річний Юрій Ковальчук здобув золоту медаль у фіналі чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства, який відбувся у Мадриді

У фіналі Ковальчук набрав 1588 балів, випередивши представників Угорщини та Франції. Перед цим українець впевнено тріумфував у півфіналі групи B.

Це історична перемога для України на континентальній першості за новими правилами сучасного п’ятиборства.

Сучасне п'ятиборство – олімпійський вид спорту, який охоплює змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу (кросу).

Нагадаємо, у червні чоловіча збірна України з сучасного п’ятиборства стала чемпіоном світу серед юніорів у командному турнірі.

Юрій Ковальчук

Юрій Ковальчук

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