Расселл – про виграш кваліфікації: Останнє коло було одним з найбільш хвилюючих в моєму житті

Пілот Мерседес Джордж Расселл прокоментував свою перемогу у кваліфікації Гран-прі Канади.

Слова 27-річного британця наводить Motorsport.

Расселл вирвав поул у Макса Ферстаппена та Оскара Піастрі, перевершивши свій власний результат минулого року, коли він також виграв кваліфікацію.

"Сьогодні був приголомшливий день, ще й перед такою дивовижною публікою. Чесно кажучи, останнє коло було, мабуть, одним з найбільш хвилюючих кіл у моєму житті. На моєму кермі була дельта, і я просто бачив, що з кожним поворотом я проїжджаю на одну десяту швидше, на одну десяту швидше, і коли я входив в останній поворот, я був на шість десятих швидше, ніж на попередньому колі. Я подумав: "Так, це коло дуже сильне", і коли я перетнув лінію та побачив, що виграв поул – це було справжньою несподіванкою. Але я був дуже, дуже задоволений цим", – сказав Расселл.

Поряд із ним стартуватиме Ферстаппен, який ризикує отримати дискваліфікацію на один етап через перебір штрафних балів.

Враховуючи цю ситуацію, Расселл пожартував, що він перебуває у більш спокійній ситуації.

"У мене є ще кілька очок у моїй ліцензії, щоб грати з ними, так що подивимося".

Нагадаємо, що Гран-прі Канади відбудеться сьогодні, 15 червня. Гонка розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що одразу два гонщики отримали штрафи у вигляді втрати позицій на старті Гран-прі Канади.