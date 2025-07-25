Динамо дозаявило на сезон УПЛ вісьмох гравців: хто отримав шанс проявити себе

Динамо дозаявило на сезон Української Прем'єр-ліги ще вісім футболістів.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Шанс проявити себе отримали голкіпер Дмитро Пожар, захисника Назар Іваськів та Данило Огородник, півзахисники Мар'ян Лесковець, Арсеній Федоренко та Мирослав Романюк, а також форварди Всеволод Чалий та Максим Гродзинський.

Новий сезон УПЛ розпочнеться для Динамо 2-го серпня матчем проти Вереса.

Раніше визначилася бригада арбітрів, яка розсудить матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому між собою зіграють Динамо Київ та Хамрун Спартанс. Нагадаємо, у першому матчі перемогу з рахунком 3:0 здобув київський клуб.

Матч-відповідь пройде 29 липня у польському місті Люблін, початок о 21:00 за київським часом.