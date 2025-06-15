Леклер: Дуже роздратований та розчарований, бо міг виграти поул

Пілот Феррарі Шарль Леклер не приховував свого розчарування результатами кваліфікації Гран-прі Канади.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

Леклер розраховував поборотися за поул в Монреалі, встановивши найкращий перший сектор у третьому сегменті кваліфікації. Проте через фактор брудного повітря від боліду Ісака Хаджара він зіпсував своє коло. У підсумку Гран-прі Канади гонщик розпочне тільки з восьмої позиції.

"У нас був темп. Я думаю, що машина була достатньо хороша для поулу, але я повністю облажався і дуже роздратований. Я щойно вийшов з боліда, тож, очевидно, емоції зашкалюють. Я дуже роздратований.

Я не знаю, чи це було правильно, чи ні, виїжджати рано на трасу – ми опинилися з Ісаком в середині 6-го чи 7-го повороту. Він був за 100 метрів попереду, але з цими машинами і на такій трасі, як ця, ти втрачаєш все зчеплення з дорогою.

Дуже шкода, тому що до цього моменту я думав, що це було... Я маю на увазі, що ми пройшли лише сім поворотів, але я думаю, що цього було достатньо для поулу, тому я дуже розчарований. Я думаю, що сьогодні машина була дуже хорошою, і ми не досягли максимуму", – сказав Леклер.