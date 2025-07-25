Ніколи не дозволив подібного: екстренер Усика – про поведінку команди Дюбуа перед реваншем

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир розкритикувала команду Даніеля Дюбуа, яка не була зосереджена на реванші з українцем.

Цитує тренера Seconds Out.

"Не можу точно сказати, що відбувалося в таборі Дюбуа, але, на мою думку, там надто багато зосередилися на емоціях, на минулому бою і на тому, що може статися цього разу. Якби я був на їхньому місці, я б більше сконцентрувався на самому поєдинку, а всі емоційні речі залишив би за межами рингу — вони тільки відволікають боксера", – сказав він.

Також Алі Башир звернув увагу на вечірку, яку за кілька годин до реваншу влаштував батько британця. Саме через це британський боксер запізнився, прибувши на стадіон "Вемблі" на 45 хвилин пізніше за українця.

"Як професійний тренер, я б ніколи не дозволив подібного. Мій боєць не мав би брати участь у чомусь подібному — це не мій підхід. Я в боксі вже понад 50 років і ніколи б не підтримав таку дурість. Ба більше, я взагалі з таким ще не стикався", – заявив Башир.

Нагадаємо, вже у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.