Я повернусь: Дюбуа – про поразку від Усика

Ексволодар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) заявив, що повернеться на ринг після поразки у реванші з абсолютним чемпіоном українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Цитує британця Ring Magazine.

"Цього разу все пішло не по моєму. Вітаю Олександра Усика – великого чемпіона. Повертаюсь до роботи. Я ще повернусь", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, вже у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Пізніше стало відомо, що Дюбуа перед боєм проти Олександра Усика завітав на гучну вечірку, яку за кілька годин до реваншу влаштував його батько Стен.

Саме через це британський боксер запізнився, прибувши на стадіон "Вемблі" на 45 хвилин пізніше за українця.