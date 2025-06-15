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Хаджар отримав штраф за блокування Сайнса у кваліфікації Гран-прі Канади

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 13:20
Ісак Хаджар
Ісак Хаджар
Рейсін Буллз

Пілот Рейсін Буллз Ісак Хаджар отримав штраф у вигляді втрати трьох позицій на старті Гран-прі Канади.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Під час першого сегменту кваліфікації 20-річний француз заблокував пілота Вільямс Карлоса Сайнса, який перебував на швидкому колі.

Хаджар думав, що суперник не намагається встановити час, і тому перебував на гоночній траєкторії. Через це блокування Сайнс незміг подолати перший сегмент, завершивши кваліфікацію на 17-му місці.

Після перегляду відеозаписів, даних та розмови з обома гонщиками, стюарди вирішили оштрафувати Хаджара втратою трьох позицій на стартовій решітці. В результаті цього пілот Рейсін Буллз розпочне гонку 13-м.

Зазначимо, що це не єдиний штраф, який вплине на порядок розташування гонщиків на стартовій решітці. Раніше ще більший штраф отримав пілот Ред Булл Юкі Цунода.

Нагадаємо, що Гран-прі Канади відбудеться сьогодні, 15 червня. Старт гонки запланований на 21:00 за київським часом.

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Ісак Хаджар

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