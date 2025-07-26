Бакастова перемогла майора армії Росії Велікую на чемпіонаті світу з фехтування

Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла росіянку Соф'ю Велікую в поєдинку за 1/64 фіналу чемпіонату світу з фехтування.

Суперниці зустрілись вже у кваліфікації, яку виграла саме Бакастова – 15:14, а долю поєдинку вирішив останній укол.

Зазначимо, що Велікая – восьмиразова чемпіонка світу, дворазова олімпійська чемпіонка та майор армії Росії. Має у своєму послужному списку медаль за "військову відвагу" та "за заслуги перед Вітчизною".

Раніше допуск російських та білоруських фехтувальниць в українській федерації назвали "плювком в обличчя спортивній спільноті".

Напередодні українські шпажистки залишили розіграв чемпіонату світу, поступившись збірній Канаді.