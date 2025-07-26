Подумав, що увімкнули не той гімн: Кохан потрапив у кумедну ситуацію після перемоги на Універсіаді

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золото Літньої Універсіади 23 липня, однак справжній фурор викликав не лише його результат, а й кумедний момент, що стався під час церемонії нагородження.

Під час урочистого вручення медалей Кохан у піднесеному настрої раптом насторожився – замість очікуваного державного гімну України пролунав інший мотив.

"Це не той гімн", – з розгубленням промовив він у камеру та схрестив руки на грудях, сигналізуючи про помилку.

Ситуацію роз'яснив бронзовий призер змагань Джорджо Олівері, який нагадав українцю, що це Gaudeamus, тут не звучатиме національний гімн. Саме ця композиція традиційно лунає на Універсіадах замість гімнів країн-переможців.

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Михайло швидко зрозумів курйоз і вже з гумором сприйняв ситуацію. Згодом він навіть опублікував цей фрагмент у своєму Instagram, поділившись з підписниками веселим епізодом із церемонії.

Нагадаємо, Кохан здобув золоту медаль на Універсіаді-2025, що проходить у Німеччині, кинувши молот на 77,10 метра.

Раніше Михайло завоював бронзу з метання молота на етапі Діамантової ліги в американському Юджині.