Конкурент для Циганкова? Жирона підпише іменитого хавбека

Півзахисник Атлетико Мадрид Тома Лемар близький до переходу в Жирону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили умови оренди гравця строком на один рік. Жирона виплачуватиме 50% зарплати 29-річного француза.

Лемар виступає на позиціях атакувального півзахисника, а також лівого та правого вінгера, тому може стати конкурентом українця Віктора Циганкова за місце в складі.

У минулому сезоні Лемар був глибоким резервістом у Атлетико. Він взяв участь лише у 8 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 128 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Контракт Лемара з Атлетико діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро. В 2016 – 2021 роках хавбек провів 27 матчів і забив 4 голи за збірну Франції, з якою став чемпіоном світу 2018 року.

Раніше Жирона стала володарем Кубку Каталонії.