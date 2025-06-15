Середняк Формули-1 стартуватиме з піт-лейну на Гран-прі Канади
П'єр Гаслі
Альпін
Пілот Альпін П'єр Гаслі розпочне майбутній Гран-прі Канади з піт-лейну.
Про це французька команда повідомила в соцмережах.
За інформацією джерела, колектив порушив правила закритого парку, внісши зміни в налаштування боліда 29-річного гонщика. У зв'язку із порушенням правил Гаслі стартуватиме з піт-лейну.
Але це навряд чи можна назвати втратою, оскільки П'єр завершив кваліфікацію на останньому 20-му місці. А після штрафу пілота Ред Булл Юкі Цуноди він перемістився всього на одну позицію вгору.
Нагадаємо, що Гран-прі Канади проходитиме сьогодні, 15 червня. Старт гонки запланований на 21:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що отримав штраф у вигляді втрати стартової позиції ще й пілот Рейсін Буллз Ісак Хаджар.