Середняк Формули-1 стартуватиме з піт-лейну на Гран-прі Канади

Пілот Альпін П'єр Гаслі розпочне майбутній Гран-прі Канади з піт-лейну.

Про це французька команда повідомила в соцмережах.

За інформацією джерела, колектив порушив правила закритого парку, внісши зміни в налаштування боліда 29-річного гонщика. У зв'язку із порушенням правил Гаслі стартуватиме з піт-лейну.

Car #10 Update pic.twitter.com/l3qimb3UlB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 15, 2025

Але це навряд чи можна назвати втратою, оскільки П'єр завершив кваліфікацію на останньому 20-му місці. А після штрафу пілота Ред Булл Юкі Цуноди він перемістився всього на одну позицію вгору.

Нагадаємо, що Гран-прі Канади проходитиме сьогодні, 15 червня. Старт гонки запланований на 21:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що отримав штраф у вигляді втрати стартової позиції ще й пілот Рейсін Буллз Ісак Хаджар.