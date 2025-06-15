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Середняк Формули-1 стартуватиме з піт-лейну на Гран-прі Канади

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 17:09
П'єр Гаслі
П'єр Гаслі
Альпін

Пілот Альпін П'єр Гаслі розпочне майбутній Гран-прі Канади з піт-лейну.

Про це французька команда повідомила в соцмережах.

За інформацією джерела, колектив порушив правила закритого парку, внісши зміни в налаштування боліда 29-річного гонщика. У зв'язку із порушенням правил Гаслі стартуватиме з піт-лейну.

Але це навряд чи можна назвати втратою, оскільки П'єр завершив кваліфікацію на останньому 20-му місці. А після штрафу пілота Ред Булл Юкі Цуноди він перемістився всього на одну позицію вгору.

Нагадаємо, що Гран-прі Канади проходитиме сьогодні, 15 червня. Старт гонки запланований на 21:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що отримав штраф у вигляді втрати стартової позиції ще й пілот Рейсін Буллз Ісак Хаджар.

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