Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі США.

Другим фінішував пілот Феррарі Карлос Сайнс, замкнув трійку пілот Макларен Лендо Норріс. Сайнс обійшов Норріса в боротьбі за другу позицію на останньому колі.

Також очки здобули: Леклер, Рассел, Гамільтон, Магнуссен, Хюлькенберг.

Далі фінішували: Перес, Піастрі, Цунода, Колапінто, Стролл, Гаслі, Окон, Лоусон, Албон, Алонсо, Чжоу, Боттас.

Formula 1

Відзначимо, що Ферстаппен також виграв і кваліфікацію. Завдяки перемозі в спринті він збільшив відрив від Норріса до 54 очок.

Цікаво, що Ферстаппен виграв усі 4 спринти цього сезону: Гран-прі Китая, Маямі, Австрії і США.

Спринт – це мініверсія гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 19 жовтня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Раніше пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.