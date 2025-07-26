Я не битимусь із жодним із них: Ф'юрі назвав двох боксерів, проти яких не вийде на ринг

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, з якими двома боксерами він ніколи не буде битися.

Британець відверто зізнався у цьому в інтервʼю The Sun.

"Вони – мої два брати. Обидва – прекрасні хлопці, і обидва – майбутні чемпіони світу в суперважкій вазі. Агіт Кабайєл та Джозеф Паркер… Паркер вже був чемпіоном, тож він знає, що до чого. Я бажаю їм усього найкращого в цьому світі, і я не битимусь із жодним із них за жодні гроші – бо є речі, за які не варто битися", – заявив Тайсон.

Нагадаємо, напередодні Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.