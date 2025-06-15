Норріс: Дві великі помилки завадили мені виграти кваліфікацію

Пілот Макларен Ландо Норріс висловив невдоволення своїм виступом у кваліфікації Гран-прі Канади.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Результат Норріса став одним з головних розчарувань кваліфікації, бо претендент на титул чемпіона світу встановив тільки сьомий час.

Після кваліфікації Ландо пояснив, що на його результат вплинули дві великі помилки під час обох кіл у третьому сегменті.

"Кілька великих помилок. Перша – удар в стіну на останньому колі на виході з сьомого повороту. І перше коло – останній поворот. Всього дві помилки, які, гадаю, коштували мені всього", – сказав Норріс.

Британський гонщик вважає, що нездатність боліду Макларен відірватися від групи переслідувачів пов'язана з особливостями траси, і цьому не допомагає низьке зчеплення з дорогою та інтенсивне використанням поребриків.

"Ми були явно не такими швидкими, як зазвичай. Я думаю, що це просто через планування траси. Машини працюють відносно добре, і я був задоволений протягом всієї кваліфікації. Можливо, це не та машина, яка сьогодні може завоювати поул, але вона достатньо хороша, щоб боротися за потрапляння в трійку лідерів. Ми можемо просунутися вперед, але не набагато. Це не те, що ми можемо легко фінішувати на перших двох позиціях, як на інших трасах. Буде трохи складніше, але все, що може нам допомогти, буде дуже доречним. Це просто дуже слабке зчеплення. Це одна з найбільших проблем. І тому баланс боліда просто ніколи не складається так, як на інших треках, і деякі з поребриків та нерівностей, які просто шкодять нам, здається, більше, ніж деяким іншим".

Нагадаємо, що Гран-прі Канади проходитиме сьогодні, 15 червня. Заїзд розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Раніше переможець кваліфікації Гран-прі Канади Джордж Расселл заявив, що не розраховував виграти поул в Монреалі.