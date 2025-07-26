Ліон продав іменитого хавбека в катарський клуб

Французький півзахисник Ліона Жордан Верту став гравцем Аль-Арабі.

Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.

Контракт із 32-річним хавбеком розрахований на два роки – до літа 2027 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, Ліон отримав за гравця 500 тисяч євро. Така скромна сума обумовлена тим, що контракт Верету закінчувався влітку 2026 року, а Ліон хотів позбутися гравця, розвантаживши зарплатну відомість.

Верету виступав за Ліон з вересня 2024 року, коли "Ткачі" віддали за хавбека Марселю 4 мільйони євро. В минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 38 матчах у всіх турнірах.

Також Верету відомий за виступами за Нант, Астон Віллу, Сент-Етьєнн, Фіорентину та Рому. Провів 6 матчів за збірну Франції.

Нагадаємо, Ліону, незважаючи на фінансові проблеми, вдалося зберегти місце в Лізі 1.