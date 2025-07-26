Колос обіграв ФК ЮКСА у заключному спарингу літного міжсезоння

Ковалівський Колос зіграв свій заключний контрольний поєдинок на літніх зборах 2025.

У товариському матчі Косос мінімально обіграв першоліговий ФК ЮКСА з рахунком 1:0. Єдиним голом в першому таймі відзначився Андрій Понєдєльнік.

На цьому програма контрольних матчів Колоса під час літнього міжсезоння завершилась.

Товариський матч

26 липня

Колос – ЮКСА 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Понєдельник

Раніше Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Водночас колишній центрфорвард команди Микола Ковталюк продовжить кар'єру в Румунії. Також клуб припинив співпрацю з досвідченим голкіпером Романом Мисаком.