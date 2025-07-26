Колос обіграв ФК ЮКСА у заключному спарингу літного міжсезоння
Колос
Ковалівський Колос зіграв свій заключний контрольний поєдинок на літніх зборах 2025.
У товариському матчі Косос мінімально обіграв першоліговий ФК ЮКСА з рахунком 1:0. Єдиним голом в першому таймі відзначився Андрій Понєдєльнік.
На цьому програма контрольних матчів Колоса під час літнього міжсезоння завершилась.
Товариський матч
26 липня
Колос – ЮКСА 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Понєдельник
Раніше Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.
Водночас колишній центрфорвард команди Микола Ковталюк продовжить кар'єру в Румунії. Також клуб припинив співпрацю з досвідченим голкіпером Романом Мисаком.