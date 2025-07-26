Він не припиняє тренування: тренер – про повернення Кличка

Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський вважає, що 49-річний ексчемпіон Володимир Кличко здатний відновити кар'єру.

Цитує тренера Sport-express.ua.

"У кожного боксера був свій час, у Володимира – також. Обоє братів – справжні великі чемпіони.

Зараз часто кажуть, що епоха не та, що от Майк Тайсон на піку всіх би переміг… Дехто навіть каже, що Усик слабкий, але він уже перебив усю еліту дивізіону двічі.

Не варто порівнювати різні епохи – у кожній були свої великі чемпіони.

Питання лише в мотивації Володимира. Але я знаю, що він не припиняє тренування.

Зважаючи на його досвід та майстерність, навіть якщо повернеться — соромно йому точно не буде.

А якщо він битиметься з однолітками — тут я сміливо ставлю на Володю. Він справжній боєць і ще може довести, що "порох у порохівницях" не вивітрився", – розповів Лоївський.