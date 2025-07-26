Бешикташ може звільнити Сульшера в разі вильоту від Шахтаря

Головний тренер турецького Бешикташа Оле Гуннар Сульшер знаходиться під загрозою звільнення.

Про це повідомляє Haberler.

Напередодні Бешикташ у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи вдома програв донецькому Шахтареві 2:4. Матч-відповідь відбудеться наступного четверга, 31 липня. Якщо Бешикташ не зможе здійснити камбек і вилетить із Ліги Європи, то цей поєдинок для Сульшера може стати останнім.

На заміну норвезькому фахівцеві розглядається кандидатура Нурі Шахіна. У 36-річного турка вже є досвід самостійної тренерської роботи з Антальяспором і Боруссією Дортмунд.

Сульшер очолює Бешикташ із січня поточного року. Раніше 52-річний норвежець працював із Мольде, Кардіффом і Манчестер Юнайтед.