Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону

Матч тривав 1 годину 47 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) поступилася Селін Наеф (165) зі Швейцарії у фіналі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.

Ястремська виконала 5 подач навиліт, припустилася 5 подвійних помилок.

Wimbledon - Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - £18,165,000

Кваліфікація, Фінал

Селін Наеф (Швейцарія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 3:6, 6:4

Раніше з кваліфікації Вімблдону вилетіли Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

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