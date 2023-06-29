Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) поступилася Селін Наеф (165) зі Швейцарії у фіналі кваліфікації Вімблдону.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.
Ястремська виконала 5 подач навиліт, припустилася 5 подвійних помилок.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Кваліфікація, Фінал
Селін Наеф (Швейцарія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 3:6, 6:4
Раніше з кваліфікації Вімблдону вилетіли Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.
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