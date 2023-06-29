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Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону

Матч тривав 1 годину 47 хвилин
Сьогодні 18:47 347 1
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
#Wimbledon, #Даяна Ястремська, #Селін Наеф

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) поступилася Селін Наеф (165) зі Швейцарії у фіналі кваліфікації Вімблдону. 

Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.

Ястремська виконала 5 подач навиліт, припустилася 5 подвійних помилок.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Кваліфікація, Фінал

Селін Наеф (Швейцарія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 3:6, 6:4

Раніше з кваліфікації Вімблдону вилетіли Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

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