Снігур поступилась на старті кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур поступилась Аранчі Рус (85) у першому колі кваліфікації Вімблдону.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:4.
Снігур жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Кваліфікація, 1/4 фіналу
27 червня
Аранча Рус (Нідерланди) - Дарина Снігур (Україна) 7:6 (1), 6:4
Раніше Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турнірі у Ноттінгемі.