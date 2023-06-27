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Снігур поступилась на старті кваліфікації Вімблдону

Снігур не змогла пробитися у наступне коло кваліфікації
Сьогодні 15:59 186 1
Снігур поступилась на старті кваліфікації Вімблдону
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур поступилась Аранчі Рус (85) у першому колі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:4.

Снігур жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Кваліфікація, 1/4 фіналу
27 червня

Аранча Рус (Нідерланди) - Дарина Снігур (Україна) 7:6 (1), 6:4

Раніше Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турнірі у Ноттінгемі.

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