Завацька сенсаційно програла британці у кваліфікації Вімблдону

Матч тривав 1 годину 46 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№183 WTA) завершила виступи у кваліфікації Вімблдонського турніру.

У першому колі відбору українка програла Найкті Бейнс із Великої Британії (№311 WTA). Матч тривав 1 годину 46 хвилин. Завацька виконала два ейси, припустилася однієї подвійної помилки та використала 2 із 4 брейк-пойнти.

У наступному колі Бейнс зіграє проти Мірьям Бйорклунд (№135 WTA) або Вікторії Голубич (№138 WTA).

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Призовий фонд £18,165,000

Перше коло кваліфікації, 27 червня

Найкта Бейнс (Велика Британія) - Катаріна Завацька (Україна) 4:6, 6:2, 6:3

Раніше Снігур програла у кваліфікації Вімблдону.