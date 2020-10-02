Визначилась суперниця Світоліної в 1/8 фіналу Roland Garros

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу Відкритого чемпіона Франції - Roland Garros зіграє проти француженки Каролін Гарсії.

Матч заплановано на неділю, 4 жовтня. Початок і арену буде визначено пізніше.

Світоліна в матчі 3 кола, досить упевнено, перемогла росіянку Алєксандрову (6:4, 7:5), а Гарсія в трьох сетах здолала бельгійку Елізе Мертенс (1:6, 6:4, 7:5).

Нагадаємо, Світоліна сіяна на турніри під 3-м номером, а Гарсія - несіяна.

Українка має неприємну історію очних зустрічей проти Гарсії. Суперниці 4 рази зустрічалися між собою й 3 перемоги на рахунку французької тенісистки. Причому, українка програли останні три гри Гарсії.