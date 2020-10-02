Матч тривав 1 годину 42 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна перемогла росіянку Єкатєріну Александрову, яка зараз знаходиться на 31-ій сходинці світового рейтингу, у третьому колі Roland Garros.

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 42 хвилини. Світоліна виконала 2 ейси, зробила аж 6 подвійних помилок та реалізувала усього 3 брейки із 8.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

Третє коло, 29 вересня

Еліна Світоліна (Україна) - Єкатєріна Александрова (Росія) 6:4, 7:5

Раніше, Світоліна обіграла мексиканку Ренату Сарасуа.