Світоліна: Я вже починаю потроху повертати форму

Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала свої плани на найближче майбутнє.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Нині я вже починаю потроху повертати форму. Зіграю кілька виставкових матчів: у Швейцарії через пару тижнів, у Берліні. Готуватимуся. Добре, що є такі виставкові турніри. Вони маленькі, там 8-10 учасників, відбуватимуться без глядачів. Це хороші проміжні змагання, які нині дають мотивацію тренуватися й готуватися.

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Чудово, що все повертається, звичайно ж, є дуже багато запитань. Думаю, не лише у мене. Умови, які нам пропонують, не ідеальні. Буде багато тестів, плюс ізоляція, не зрозуміло, що буде з очками, з грошима... Якщо не буде очок, не знаю, чи є сенс їхати й виступати, оскільки умови досить жорсткі", - відзначила Світоліна.