Губернатор Нью-Йорка дозволив проведення US Open

US Open відбудеться у заплановані терміни з 31 серпня по 13 вересня без глядачів.

Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.