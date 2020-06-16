Губернатор Нью-Йорка дозволив проведення US Open

Джерело - Чемпіон.
US Open відбудеться у заплановані терміни з 31 серпня по 13 вересня без глядачів.
Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.
"USTA вживе всіх заходів обережності, щоб захистити гравців і працівників турніру: жорстке тестування, додаткове прибирання, додаткові роздягальні і окреме проживання та транспорт", - зазначив Куомо.
The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020
The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.
Раніше, Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні.