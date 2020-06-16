Губернатор Нью-Йорка дозволив проведення US Open

Турнір розпочнеться 31 серпня

Джерело - Чемпіон.

US Open відбудеться у заплановані терміни з 31 серпня по 13 вересня без глядачів.

Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

"USTA вживе всіх заходів обережності, щоб захистити гравців і працівників турніру: жорстке тестування, додаткове прибирання, додаткові роздягальні і окреме проживання та транспорт", - зазначив Куомо.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

Раніше, Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні.