WTA відновить сезон у серпні

Джерело - btu.org.ua.
WTA опублікувала календар на частину сезону, в який увійшли 20 турнірів.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
Календар WTA:
3 серпня: Palermo Ladies Open (Палермо)
10 серпня: TBD
21 серпня: Western & Southern Open (турнір переїхав в Нью-Йорк)
31 серпня: US Open
7 вересня: Istanbul Open (Стамбул)
14 вересня: Mutua Madrid Open (Мадрид)
21 вересня: Internazionali BNL d'Italia (Рим), Internationaux de Strasbourg (Страсбург)
28 вересня: Ролан Гаррос (Париж)
5 жовтня: Korea Open (Сеул)
12 жовтня: China Open (Пекін)
19 жовтня: Wuhan Open (Ухань), Jiangxi Open (Наньчан)
26 жовтня: Zhengzhou Open (Чженчжоу), TBD
2 листопада: VTB Kremlin Cup (Москва), Toray Pan Pacific Open (Токіо)
9 листопада WTA Finals Zhenzhen (Підсумковий турнір)
16 листопада: WTA Elite Trophy (Чжухай)
23 листопада: Guangzhou Open (Гуанчжоу)
Нагадаємо, губернатор Нью-Йорка дозволив проведення US Open.