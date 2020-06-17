WTA відновить сезон у серпні

Відновлення змагань планується 3 серпня на турнірі WTA International в Палермо

WTA опублікувала календар на частину сезону, в який увійшли 20 турнірів.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Календар WTA:

3 серпня: Palermo Ladies Open (Палермо)

10 серпня: TBD

21 серпня: Western & Southern Open (турнір переїхав в Нью-Йорк)

31 серпня: US Open

7 вересня: Istanbul Open (Стамбул)

14 вересня: Mutua Madrid Open (Мадрид)

21 вересня: Internazionali BNL d'Italia (Рим), Internationaux de Strasbourg (Страсбург)

28 вересня: Ролан Гаррос (Париж)

5 жовтня: Korea Open (Сеул)

12 жовтня: China Open (Пекін)

19 жовтня: Wuhan Open (Ухань), Jiangxi Open (Наньчан)

26 жовтня: Zhengzhou Open (Чженчжоу), TBD

2 листопада: VTB Kremlin Cup (Москва), Toray Pan Pacific Open (Токіо)

9 листопада WTA Finals Zhenzhen (Підсумковий турнір)

16 листопада: WTA Elite Trophy (Чжухай)

23 листопада: Guangzhou Open (Гуанчжоу)

Нагадаємо, губернатор Нью-Йорка дозволив проведення US Open.