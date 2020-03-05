Бондаренко пробилась у парний чвертьфінал турніру в Мексиці

Катерина Бондаренко побореться за вихід у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко в парі з Шерон Фічмен з Канади вийшла в 1/4 фіналу хардового турніру в Монтерреї.

Українсько-канадський дует обіграв Аранту Рус з Нідерландів і Тамару Зіданшек зі Словенії.

Матч тривав 1 годину і 20 хвилин. Бондаренко і Фішман за матч взяли 3 гейми на подачі суперниць, а на своїй подачі програли один гейм.

В 1/4 фіналу українка і канадка зіграють з другими сіяними, парою Дезіре Кравчик (США) / Джуліана Олмос (Мексика).

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд - $275,000

Хард

Друге коло, 5 березня

Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Аранта Рус / Тамара Зіданшек 7:5, 6:4

Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.

Також, Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці.