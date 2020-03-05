Бондаренко пробилась у парний чвертьфінал турніру в Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко в парі з Шерон Фічмен з Канади вийшла в 1/4 фіналу хардового турніру в Монтерреї.
Українсько-канадський дует обіграв Аранту Рус з Нідерландів і Тамару Зіданшек зі Словенії.
Матч тривав 1 годину і 20 хвилин. Бондаренко і Фішман за матч взяли 3 гейми на подачі суперниць, а на своїй подачі програли один гейм.
В 1/4 фіналу українка і канадка зіграють з другими сіяними, парою Дезіре Кравчик (США) / Джуліана Олмос (Мексика).
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Друге коло, 5 березня
Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Аранта Рус / Тамара Зіданшек 7:5, 6:4
Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.
Також, Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці.