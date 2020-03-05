Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці

Джерело - sport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в поєдинку 1/4 фіналу парного турніру в мексиканському Монтерреї.
Про це повідомляє WTA.
Разом з 28-річною британською спортсменкою Йоханною Контою Світоліна повинна була зіграти проти дуету Марія Боузкова / Рената Ворачова. У підсумку, Боузкова і Ворачова напряму вийшли до півфіналу турніру на відмові Світоліної та Конти.
Нагадаємо, Світоліна переграла Ковінич у першому колі турніру у Мексиці.
Раніше, Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США.