Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці

Еліна Світоліна відмовилась приймати участь у парному турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в поєдинку 1/4 фіналу парного турніру в мексиканському Монтерреї.

Про це повідомляє WTA.

Разом з 28-річною британською спортсменкою Йоханною Контою Світоліна повинна була зіграти проти дуету Марія Боузкова / Рената Ворачова. У підсумку, Боузкова і Ворачова напряму вийшли до півфіналу турніру на відмові Світоліної та Конти.

Нагадаємо, Світоліна переграла Ковінич у першому колі турніру у Мексиці.

Раніше, Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США.