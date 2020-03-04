Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру у Мексиці українка Катерина Бондаренко (494) програла шведці Ребецці Петерсон.
Українка програла у двох сетах. Матч тривав 2 години 5 хвилин.
У третьому колі шведка зіграє з переможницею матчу Лорен Девіс (61) - Аранча Рус (76).
Раніше Ребекка Петерсон у першому колі переграла українку Катерину Козлову.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Друге коло, 4 березня
Ребекка Петерсон - Катерина Бондаренко 7:6 (7:2), 7:5