Перша ракетка України Еліна Світоліна вказала на якість своєї гри у першому колі турніру у Мексиці.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Я якісно відіграла цей матч, добре зіграла на подачі, що надавало мені багато впевненості. Я в передчутті від виступу в Мексиці. Здорово виграти тут свій перший матч. Коли ти лідер посіву, то це трохи додає тиску, але я намагаюся до кожного матчу ставитися як до останнього, кожен матч багато для мене значить", - сказала Світоліна.