Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США

Українка перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру в Індіан-Веллсі (США) українка Катаріна Завацька (105) зустрічалася з американкою Франческою Ді Лоренцо (120).

Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 1 хвилину.

У другому колі українка зіграє з китаянкою Чжу Лінь (77).

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $162,450

Хард

Перше коло, 3 березня

Катаріна Завацька - Франческа Ді Лоренцо 1:6, 6:1, 6:3

Раніше, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.

Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.