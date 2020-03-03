Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру в Індіан-Веллсі (США) українка Катаріна Завацька (105) зустрічалася з американкою Франческою Ді Лоренцо (120).
Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 1 хвилину.
У другому колі українка зіграє з китаянкою Чжу Лінь (77).
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $162,450
Хард
Перше коло, 3 березня
Катаріна Завацька - Франческа Ді Лоренцо 1:6, 6:1, 6:3
Раніше, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.
Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.