Світоліна: У фіналі я залишу все на корті заради перемоги

На Еліну Світоліну очікує важкий фінал Підсумкового турніру WTA.

Про це одразу після півфінального поєдинку з Бенчич заявила сама Еліна.

"Завтра нарешті останній матч сезону. Він буде важким, але я все залишу на корті, щоб спробувати знову підняти кубок", - сказала перша ракетка України.

"Tomorrow is the last match of the season finally. It's going to be a tough one but I'm going to leave everything on the court to try to raise the cup again."



