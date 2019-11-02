Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA

травма завадила швейцарці дограти матч

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) у півфіналі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen зустрічалася з Беліндою Бенчич (Швейцарія).

У першому сеті українка програла з рахунком 5:7. То був перший програний сет на цьому турнірі. У другому сеті матчу була інша гра - Світоліна перемогла 6:3. Українці допомогло і пошкодження суперниці, яке Бенчич отримала наприкінці першого сету. У третьому сеті за рахунку 4:1 на користь українки Бенчич відмовилася далі грати. То ж Світоліна вдруге поспіль вийшла до фіналу турніру.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Півфінал

2 листопада

Еліна Світоліна – Белінда Бенчич 5:7, 6:3, 4:1 відмова

Суперниця українки у фінальномк матчі визначається прямо зараз у грі Барті - Плішкова.

Раніше, Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року.