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Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 14:36 2107 1
травма завадила швейцарці дограти матч
Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA
#Світоліна, #Бенчич

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) у півфіналі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen зустрічалася з Беліндою Бенчич (Швейцарія).

У першому сеті українка програла з рахунком 5:7. То був перший програний сет на цьому турнірі. У другому сеті матчу була інша гра - Світоліна перемогла 6:3. Українці допомогло і пошкодження суперниці, яке Бенчич отримала наприкінці першого сету. У третьому сеті за рахунку 4:1 на користь українки Бенчич відмовилася далі грати. То ж Світоліна вдруге поспіль вийшла до фіналу турніру.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Півфінал
2 листопада

Еліна Світоліна – Белінда Бенчич 5:7, 6:3, 4:1 відмова

Суперниця українки у фінальномк матчі визначається прямо зараз у грі Барті - Плішкова.

Раніше, Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року.

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