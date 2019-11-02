Барті - Плішкова: онлайн трансляція півфіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen Ешлі Барті (1) зіграє проти Кароліни Плішкової (2).
Матч відбудеться 2 листопада.
Початок - не раніше 14:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляція матчу Ешлі Барті - Кароліна Плішкова онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.
Тенісістки 5 разів грали між собою. Перевага на австралійки - 3:2. У іншому півфіналі Еліна Світоліна зіграє проти Белінди Бенчич. Пряма трансляція о 12:30 за посиланням.
Нагадаємо, Світоліна достроково виграла Пурпурову групу й кваліфікувалася до півфіналу турніру.