Барті - Плішкова: онлайн трансляція півфіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen Ешлі Барті (1) зіграє проти Кароліни Плішкової (2).

Матч відбудеться 2 листопада.

Початок - не раніше 14:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляція матчу Ешлі Барті - Кароліна Плішкова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Тенісістки 5 разів грали між собою. Перевага на австралійки - 3:2. У іншому півфіналі Еліна Світоліна зіграє проти Белінди Бенчич. Пряма трансляція о 12:30 за посиланням.

Нагадаємо, Світоліна достроково виграла Пурпурову групу й кваліфікувалася до півфіналу турніру.