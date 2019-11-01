Дар’я Снігур завершила сезон на другому місці в рейтингу серед гравців до 18 років

Українська тенісистка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд в рейтингу серед гравців до 18 років.

Про це повідомляє БТУ.

Дар’я Снігур, яка минулого тижня стала фіналісткою юніорського Підсумкового турніру, піднялася на дві позиції в рейтингу ITF Junior і посіла 2 місце. Першою стала француженка Діана Паррі.

Востаннє Костюк завершувала сезон у топ-10 у 2017 році. Тоді українка виграла Підсумковий Мастерс сезону і піднялася на другу позицію в рейтингу.

Нагадаємо, Снігур поступилася на старті турніру у Китаї.

Раніше, Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру