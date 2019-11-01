Джерело - btu.org.u.
Українська тенісистка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд в рейтингу серед гравців до 18 років.
Про це повідомляє БТУ.
Дар’я Снігур, яка минулого тижня стала фіналісткою юніорського Підсумкового турніру, піднялася на дві позиції в рейтингу ITF Junior і посіла 2 місце. Першою стала француженка Діана Паррі.
Востаннє Костюк завершувала сезон у топ-10 у 2017 році. Тоді українка виграла Підсумковий Мастерс сезону і піднялася на другу позицію в рейтингу.
Нагадаємо, Снігур поступилася на старті турніру у Китаї.
Раніше, Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру