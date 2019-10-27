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Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру

Сьогодні 08:41 383 0
Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру

Дар'я Снігур зазнала поразки у фіналі юніорського Підсумкового турніру.

Українка поступилася лідеру юніорського рейтингу Діан Паррі за 58 хвилин. У другому сеті Снігур вела з рахунком 3:0, після чого програла шість геймів поспіль.

Цього сезону 17-річна киянка провела шість юніорських турнірів: в січні Дар'я дійшла до третього кола в Траралгону і потім стала півфіналісткою Australian Open, в червні зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титули в Рохемптоні і на Вімблдоні.

Снігур стала другою представницею України, яка зіграла у фіналі юніорського Підсумкового турніру. У 2017 році Марта Костюк виграла титул в Ченду.

ITF World Tennis Tour Junior Finals

Ченду, Китай

27 жовтня, хард

фінал

 Діан Паррі (Франція) - Дар'я Снігур (Україна) 6:1, 6:3

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