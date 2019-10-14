Світоліна: Підсумковий турнір займає особливе місце у моєму серці

Перша ракетка України Еліна Світоліна з нетерпінням очікує Підсумковий турнір WTA.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Підсумковий турнір займає особливе місце в моєму серці, оскільки саме там я виграла свій найбільший титул в кар'єрі в минулому році. Я у великому захваті, що пройшла кваліфікацію на свій третій WTA Finals, і я з нетерпінням чекаю своєї першої поїздки в Шеньчжень", - розповіла Світоліна.