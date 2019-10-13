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Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру в Люксембурзі

Сьогодні 19:47 238 0
Марта буде боротися за місце в основній сітці турніру
Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру в Люксембурзі
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк переграла Кайю Юван та вийшла у фінал кваліфікації Paribas Luxembourg Open.

Для перемоги українці знадобилася 1 година і 10 хвилин. Костюк оформила по 3 брейка в кожному сеті, а на своїй подачі програла 2 гейми за матч.

Paribas Luxembourg Open - International
Призовий фонд $$250,000
Кваліфікація
Півфінал, 13 жовтня

Марта Костюк (Україна, 163) - Кайя Юван (Словенія, 134) 6:0, 6:4

У фіналі кваліфікації Марта Костюк зіграє з переможницею зустрічі Штефані Фьогеле - Леслі Керхоф.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.

Також, Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

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