Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк переграла Кайю Юван та вийшла у фінал кваліфікації Paribas Luxembourg Open.
Для перемоги українці знадобилася 1 година і 10 хвилин. Костюк оформила по 3 брейка в кожному сеті, а на своїй подачі програла 2 гейми за матч.
Paribas Luxembourg Open - International
Призовий фонд $$250,000
Кваліфікація
Півфінал, 13 жовтня
Марта Костюк (Україна, 163) - Кайя Юван (Словенія, 134) 6:0, 6:4
У фіналі кваліфікації Марта Костюк зіграє з переможницею зустрічі Штефані Фьогеле - Леслі Керхоф.
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.
Також, Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA.