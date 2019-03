Колишня перша ракетка світу Симона Халеп найняла тренером румунського фахівця Даніеля Добе.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг в Twitter.

Тенісистка вже працювала з Добе 2015 року. Також румун входив до складу команди Халеп з 2015 до 2017 року і їздив разом з нею на турніри, коли це не вдавалося основному наставнику спортсменки - Даррену Кехіллу.

Simona Halep confirms she has hired a new full-time head coach: Daniel Dobre, a Romanian whom she has worked with before. #MiamiOpen