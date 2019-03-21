Екс-перша ракетка світу знайшла нового тренера

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп найняла тренером румунського фахівця Даніеля Добе.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг в Twitter.

Тенісистка вже працювала з Добе 2015 року. Також румун входив до складу команди Халеп з 2015 до 2017 року і їздив разом з нею на турніри, коли це не вдавалося основному наставнику спортсменки - Даррену Кехіллу.

Simona Halep confirms she has hired a new full-time head coach: Daniel Dobre, a Romanian whom she has worked with before. #MiamiOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 20 березня 2019 р.

У лютому Симона пробувала співпрацювати з екс-тренером бельгійця Давида Гоффена, однак за тиждень тандем розпався.

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Наступним турніром для Халеп стане Miami Open, де вона посіяна під другим номером і почне виступ відразу в другому раунді.

За підсумками змагань в Маямі румунка може повернутися на перше місце у світовому рейтингу.

Нагадаємо, на турнірі в Індіан-Веллс Халеп вибила Козлову зі змагань та відзначила гру українки.

Джерело - Чемпіон.